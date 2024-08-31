Легенда мирового бокса заявила о любви к России

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер американского происхождения Рой Джонс заявил, что любит Москву и Россию. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Я люблю людей, которые любят меня. Россия любит меня, а я Россию», — заявил Джонс.

Джонс-младший в своей карьере, которую он завершил в 2016 году, становился абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. Также он — чемпион мира в средней (версия IBF, 1993-1994), второй средней (версия IBF, 1994-1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997-2002 и 2003-2004; версия WBA, 1998-2002; версия IBF, 1999-2002), в первой тяжелой (версия WBU, 2013-2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях. Помимо этого, спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр — 1988. В 2015 году Джонс-младший получил российское гражданство.

Ранее Джонс рассказал о своей любимой фигуристке.