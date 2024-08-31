В «Пари НН» объяснили, почему главный тренер ушел в подтрибунку во время матча

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил уход главного тренера команды Александра Илича в подтрибунное помещение в матче Российской премьер-лиге (РПЛ) с «Зенитом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все нормально, он уже вернулся на бровку. Могли его отправить в отставку посреди матча? Нет-нет, такого не случится», — заявил Мелик-Гусейнов.

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура. Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» имеет шесть очков после семи игр и занимает десятое место.

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