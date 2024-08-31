Тренер пловчихи Шабалиной назвала золото Паралимпиады‑2024 самым сложным в карьере

Тренер российской параспортсменки Валерии Шабалиной Татьяна Новикова заявила, что золотая медаль Паралимпийских игр 2024 года — самая сложная в карьере спортсменки. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Наверное, это самая сложная медаль. Она хотела закончить, но я сказала: «Родишь, вернёшься и выиграешь». Так и получилось», — заявила Новикова.

29-летняя Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпиады-2020, многократной чемпионкой мира и Европы. На Паралимпиаде-2024 она завоевала золото и бронзу.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее на церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг.