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Роналду ответил на вопрос о самом особенном для него финале

Роналду назвал особенной победу в финале Лиги чемпионов в Москве

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Rodrigo Antunes/Reuters

Португальский форвард саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду заявил, что особенным финалом для него является финал Лиги чемпионов в сезоне-2007/08, который проходил в Москве. Об этом он рассказал во время жеребьевки нового розыгрыша главного европейского турнира.

«Когда меня спрашивают об особенном финале, мне сразу приходит на ум самый первый в Лиге чемпионов. Это было в 2008 году, я выступал за «Манчестер Юнайтед». Тогда мы победили. Я забил гол в игре, но не забил в серии пенальти, — заявил Роналду.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась 29 августа

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее стала известна сумма украшений, которые были на Роналду во время жеребьевки ЛЧ.

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