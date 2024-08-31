Бывший футболист усомнился в здравом уме Алиева после призывов к убийству курян

Бывший российский футболист Александр Самедов отреагировал на публикации Александра Алиева, в которых он призывает ВСУ убивать мирное население в Курской области. Его слова приводит «360.ru».

«Алиев был перспективным футболистом и долгое время играл в России, но сейчас у него что-то произошло с головой. Тут нечего комментировать», — заявил Самедов.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

На Алиева было возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее отец футболиста Алиева отреагировал на его призывы убивать курян.