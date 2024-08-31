Сменивший гражданство дзюдоист проведет часть сборов в России

Сменивший спортивное гражданство дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, который теперь будет выступать за ОАЭ, заявил, что часть сборов планирует провести в России. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Хочется выступить, но нужно набрать форму. Планирую несколько сборов. Думаю, что какие‑то из них проведу в России, большую часть — за границей», — заявил Махмадбеков.

31 августа отказавшийся от поездки на Олимпийские игры спортсмен принял решение выступать за Объединенные Арабские Эмираты.

«Это решение было непростым. Но мои амбиции не дали мне выбора. Я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо России», — написал Махмадбеков.

Махмадбеков является четырехкратным победителем этапов Гран-при «Большого шлема». На двух этапах Гран-при «Большого шлема» спортсмен брал бронзу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее президент Федерации дзюдо удивился появлению российского судьи на Олимпиаде-2024.