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Российский призер Паралимпиады раскрыла секрет правильного бега

Российская легкоатлетка Кулинич‑Сорокина: учусь правильной технике бега у лошадей

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Илья Питалев/РИА Новости

Призер Паралимпиады-2024, российская легкоатлетка Анна Кулинич‑Сорокина рассказала, как научиться правильно бегать. Слова спортменки приводит «Матч ТВ».

«Просто в шоке. Настривалась на соревнования, но не думала, что получится так хорошо. Эта медаль — мое классное увлечение. — Основное дело — это семья и дети. Тренирую учеников, учу их технике бега. Тому, как правильно бегать, я учусь у лошадей. Очень их люблю», — заявила Кулинич-Сорокина.

Россиянка завоевала серебро в соревнованиях по метанию копья на Паралимпийских играх в Париже в классе F12 с результатом 38,10 метра. Победителем стала Чжао Юйпин из Китая с мировым рекордом — 47,06.

Сейчас у россиян одна золотая, три серебряные и пять бронзовых наград.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Светлана Журова заявила, что россияне хорошо стартовали на Паралимпиаде.

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