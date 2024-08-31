Дзюбу назвали острым на язык

Комик и руководитель медиа-команды «Банка» Фил Воронин оценил юмористические способности футболиста Артема Дзюбы, отметив его острый язык, передает «Советский спорт».

«Артем очень органичен в этой роли. У него очень острый язык, быстрый мозг. Недавно у меня попалось «Большое шоу» с его участием. Там очень органично выглядит», — сказал Воронин.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал об уровне Дзюбы.