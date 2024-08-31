Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина Замятина, предварительно, находились на борту пропавшего на Камчатке вертолета, передает Telegram-канал 112.

Сейчас ведутся поиски вертолета, которые осложняются плохой погодой и темным временем суток. Пока вертолет не обнаружен.

Вертолет, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, перестал выходить на связь 31 августа. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушное судно перелетало с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, для этого был направлен другой вертолет Ми-8.

В СК заявили, что следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что связь с пропавшим на Камчатке вертолетом Ми-8 оборвалась в районе вулкана.