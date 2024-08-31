Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин оценил шансы «Динамо» на победу в гостевом матче с «Оренбургом»

Булыкин: «Динамо» придется постараться, чтобы выиграть в Оренбурге

close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый российский нападающий, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московское «Динамо», высказался о предстоящем визите бело-голубых в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги в Оренбург, где они сыграют с местным одноименным клубом.

«У «Динамо» сложный выезд в «Оренбург». Там искусственное поле, жара. Нужно перебороть себя, чтобы выиграть. «Оренбург» сейчас не в лучшей форме, поэтому «Динамо», конечно, фаворит, но, чтобы увезти из Оренбурга победу, нужно приложить усилия. Динамовцы показали, что у них тоже есть молодые футболисты, которые могут играть, забивать и делать результат, поэтому хочется, чтобы у «Динамо» дальше все хорошо получалось, и в клубе дальше больше доверяли молодым футболистам», — считает Булыкин.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров, имея в своем активе 12 очков. В прошлом сезоне подопечным Марцела Лички достаточно было выиграть в последнем туре, чтобы стать чемпионами, однако они уступили на выезде «Краснодару» (0:1) и остались третьими в итоговой таблице.

Ранее в Госдуме назвали провокационным трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами