Булыкин оценил шансы «Динамо» на победу в гостевом матче с «Оренбургом»

Знаменитый российский нападающий, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московское «Динамо», высказался о предстоящем визите бело-голубых в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги в Оренбург, где они сыграют с местным одноименным клубом.

«У «Динамо» сложный выезд в «Оренбург». Там искусственное поле, жара. Нужно перебороть себя, чтобы выиграть. «Оренбург» сейчас не в лучшей форме, поэтому «Динамо», конечно, фаворит, но, чтобы увезти из Оренбурга победу, нужно приложить усилия. Динамовцы показали, что у них тоже есть молодые футболисты, которые могут играть, забивать и делать результат, поэтому хочется, чтобы у «Динамо» дальше все хорошо получалось, и в клубе дальше больше доверяли молодым футболистам», — считает Булыкин.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров, имея в своем активе 12 очков. В прошлом сезоне подопечным Марцела Лички достаточно было выиграть в последнем туре, чтобы стать чемпионами, однако они уступили на выезде «Краснодару» (0:1) и остались третьими в итоговой таблице.

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