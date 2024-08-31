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Булыкин назвал «Рубин» соперником, способным доставить «Спартаку» трудности

Булыкин: «Спартак» обязан побеждать «Рубин»

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» в Москве примет казанский «Рубин». По мнению специалиста, красно-белые обязаны побеждать, если планируют решать серьезные задачи в нынешнем сезоне.

«Рубин» — клуб хорошего уровня, который может доставить неприятности «Спартаку», но если красно-белые рассчитывают в этом сезоне на что-то серьезное, им нужно в этом матче выигрывать», — подчеркнул Булыкин.

«Спартак» после шести туров занимает пятое место в РПЛ, набрав 11 очков. После поражения в первой игре против «Оренбурга» (0:2) красно-белые выиграли три встречи, а еще две свели к ничьим. В том числе игру предыдущего тура против действующего чемпиона «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:0). «Рубин» под руководством Рашида Рахимова располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав за шесть матчей десять очков. В предыдущем туре казанцы обыграли на выезде «Факел» (2:0).

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