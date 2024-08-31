Российский бегун Яремчук стал победителем Паралимпиады в Париже

Российский легкоатлет Александр Яремчук выиграл золото Паралимпиады в Париже в забеге на 1500 метров в классе Т46.

Российские спортсмены выиграли уже вторую золотую медаль Паралимпиады. 30 августа победителем Паралимпиады стал пловец Андрей Калина.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский паралимпиец объяснил, почему заплакал в микст-зоне.