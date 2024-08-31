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ЦСКА предрекли проблемы в матче с «Химками»

Булыкин: ЦСКА не явный фаворит матча с «Химками»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время своей игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также немецкие «Фортуну» и «Байер», бельгийский «Андерлехт» и «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякс» в Нидерландах, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у ЦСКА могут возникнуть проблемы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

«У ЦСКА с «Химками» будет напряженная игра, и здесь ЦСКА – не такой уж прям явный фаворит, придется пободаться», — отметил Булыкин.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 10 очков в шести стартовых турах и занимают шестое место в Российской премьер-лиге. «Химки», вернувшиеся в РПЛ, под руководством испанца Франка Артиги идут одиннадцатыми с шестью баллами в шести встречах. Встреча «Химки» — ЦСКА станет первым матчем седьмого тура и пройдет на подмосковной «Арене-Химки».

Ранее Зарема Салихова заявила, что не допустила бы трансфер Соболева в «Зенит».

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