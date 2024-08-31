Журова: россияне хорошо стартовали на Паралимпиаде

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что россияне хорошо стартовали на Паралимпиаде, передает ТАСС.

«Очень хорошо, что выиграли золото. Хорошо стартовали, это не первая медаль. Еще будут медали, сомнений в этом у меня нет», — сказала Журова.

Российский пловец Андрей Калина завоевал золото парижской Паралимпиады.

Россиянин выиграл на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

Сейчас у россиян одна золотая, три серебряные и пять бронзовых наград.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российская пловчиха Виктория Ищулова выиграла бронзу Паралимпиады.