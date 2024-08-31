Джокович сенсационно проиграл в третьем круге US Open

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину в третьем круге US Open.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 20 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

В четвертом круге Попырин сыграет против представителя США Фрэнсиса Тиафо.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Джокович является обладателем Золотого карьерного «Шлема», выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду. Для Джоковича парижская Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

14 июля 2024 года сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Ранее Карен Хачанов проиграл в самом длинном матче в истории US Open.