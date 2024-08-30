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Чемпион UFC Махачев о бомбардировках Израиля по Палестине: вы за все ответите

Чемпион UFC Махачев заявил, что Израиль ответит за бомбардировки по Палестине

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Matt Davies/Global Look Press

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил в своих соцсетях, что Израиль ответит за бомбардировки по городам Палестины.

«Клянусь Всевышним, будет суд — и за все вы ответите, мрази», — написал Махачев.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Дастина Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Хавьер Мендес, тренер Махачева, летом 2024 года заявил, что хочет увидеть своего подопечного в поединке с ирландцем Конором Макгрегором, который в октябре 2018 года уступил Хабибу Нурмагомедову.

Ранее глава UFC отказался назвать чемпиона Махачева лучшим бойцом.

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