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Назван срок, когда можно будет оценивать переход Соболева в «Зенит»

Булыкин: переход в «Зенит» – мощный вызов для Соболева

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий отечественных и зарубежных клубов, а также сборной России по футболу, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переходе форварда Александра Соболева из столичного «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит» и проблемах, с которыми футболист столкнется в новой команде.

«Вопрос, как Соболев себя проявит, потому что пока болельщики против, плохо к нему настроены, взаимодействие с партнерами пока не налажено. И этот мощный вызов, который решил бросить себе Соболев, он должен хорошо преодолеть и как минимум в первых играх хорошо себя показать и забить, чтобы почувствовать уверенность и порадовать болельщиков «Зенита». Чтобы они поняли, что он пришел отлично выполнять свою работу и помогать команде. И тогда все у него будет хорошо. Если это все сложится, то можно будет сказать, что трансфер удачный. Но это мы все сможем оценить только хотя бы через пару-тройку месяцев».

Соболев в нынешнем сезоне сыграл в матче первого тура Российской премьер-лиги за «Спартак» против «Оренбурга» (0:2), после чего был отстранен главным тренером команды Деяном Станковичем от работы с основным составом из-за желания перейти в «Зенит» и невозможности сосредоточиться на своих обязанностях в московском клубе.

Ранее сын футболиста Соболева спел песню группы «Ленинград».

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