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Футболист Алиев отреагировал на объявление себя в розыск, записав оскорбительное видео

Футболист Алиев оскорбил россиян в ответ на объявление себя в розыск

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aliev_sasha8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что в России на него завели уголовное дело из-за призывов убивать мирных россиян в Курской области. Об этом передает Sport24.

«Когда я на передок приезжаю — я всегда смотрю назад. Запомните. Кого бояться? Вас, чертей?» — сказал Алиев на новом видео.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что футболист Алиев скатился в полный маразм.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что у Алиева, призвавшего убивать россиян, поехала крыша.

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