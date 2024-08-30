Теннисистка Петрова о вылете Алькараса с US Open: его соперник проявил стойкость

Бронзовая медалистка Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира и основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что Карлос Алькарас уступил во втором круге US Open из-за того, что его соперник Ботик ван де Зандсхулп провел отличный матч.

«Чем обусловлен вылет Алькараса? Прежде всего, тем, что его соперник провел отличный матч от начала до конца. Все топовые игроки, особенно первые сеянные на турнирах, должны быть готовы к тому, что против них выходят теннисисты, которым нечего терять. И такие игроки будут делать все, чтобы осложнить жизнь топ-сопернику. У голландца все получалось, шла игра, он отлично подавал, использовал острые переводы, классно шел к сетке и завершал розыгрыши с лёта. В третьем сете Алькарас мог навязать борьбу, но, на удивление, его соперник проявил стойкость, уверенность, не испугался в сложный момент и закрыл матч»

Встреча, которая продолжалась 2 часа 21 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 1:6, 5:7, 4:6. В рамках встречи Алькарас выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету ван де Зандсхулпа два эйса, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнта из девяти.

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