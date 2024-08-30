Билялетдинов заявил, что у Алиева, призвавшего убивать россиян, поехала крыша

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что экс-футболист красно-зеленых Александр Алиев призвал убивать россиян в Курской области, заявив, что у него поехала крыша, передает RT.

«Крышняк поехал. И это с учетом того, что сам он родом из Хабаровска. Либо ему диктуют сверху, что говорить, либо основательно промыли мозги», — сказал Билялетдинов.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

На Алиева было возбуждено уголовное дело из-за призывов к убийству на территории Курской области.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее адвокат Максим Калинов допустил, что Алиева объявят в международный розыск.