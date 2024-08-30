Экс-президент «Локомотива»: фашизм и экстремизм у Алиева внутри сидят

Фашистские и экстремистские настроения свойственны бывшему футболисту «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александру Алиеву. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов, напомнив, что клуб помог Алиеву с гражданством.

«Мы восстановили ему российское гражданство — он же родился в Хабаровске и паспорт получал там. По законам нашей страны, если первый паспорт российский, то паспортов других стран у него может быть сколько угодно, но Россия признает его своим гражданином, поскольку он от гражданства не отказывался. И у нас он числился как россиянин.

Его новое заявление? Я этому не удивляюсь. Жестокость у него в характере всегда была, и на поле, и в быту. Его жена жаловалась, что он к ней плохо относился. Ничего удивительного в этом нет. У него фашизм и экстремизм внутри сидит — уж не знаю, где его так воспитали», — сказал Наумов.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее Наумов назвал Алиева безбашенным.