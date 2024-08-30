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РФС договорился с УЕФА об удобном времени начала матчей Кубка России

РФС договорился с УЕФА об удобном зрителям времени старта матчей Кубка России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о более удобном времени начала матчей в Кубке России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РФС.

«Мы достигли договорённости с УЕФА. Коллеги согласились с нашими аргументами», — сказал генеральный секрет РФС Максим Митрофанов.

Таким образом, матчи будут начинаться позднее. Например, в матче четвертого тура «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» 19 сентября в 20:45 по московскому времени, а в пятом — 2 октября в 19:00 пройдет матч «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).

В последней игре «Спартак» уступил «Динамо» из Махачкалы со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Ранее стало известно, когда Александр Соболев подпишет контракт с «Зенитом».

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