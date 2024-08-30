Адвокат Калинов допустил, что Алиева объявят в международный розыск

Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев может быть объявлен в международный розыск после возбуждения в его отношении уголовного дела. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Однозначно, если он несколько раз высказывался, будет несколько эпизодов — даже если по одной статье. В случае уголовного дела его могут объявить в международный розыск, арестовать и экстрадировать в Россию — если, например, он поедет отдыхать в Эмираты, его могут там арестовать», — считает Калинов.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее на Алиева было заведено уголовное дело из-за призывов к убийству в Курске.