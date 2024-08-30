Бывший президент «Спартака» отреагировал на слова Алиева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не стоит верить словам экс-игрока «Локомотива» и серьезно к ним. Слова экс-руководителя приводит «Матч ТВ».

«Алиев в «Спартаке» начинал. Чего его слушать, он дегенерат. Не удерживали особо его, когда сбегал в киевское «Динамо», знали, что он дебил», — заявил Червиченко.

30 августа Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Также в России он выступал за махачкалинский «Анжи». С 2014 по 2015 год украинец сыграл 22 матча, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Украины Алиев провел 28 игр, в которых записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Ранее сообщалось, что Алиеву может грозить до 12 лет тюрьмы за публичную поддержку действий ВСУ.