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Российская теннисистка вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Потапова вышла в третий круг US Open

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Geoff Burke/Reuters

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).

В матче второго круга Потапова обыграла американку Варвару Лепченко. Встреча, которая продолжалась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3. Россиянка сделала один эйс и допустила три двойных ошибки, американка — три подачи навылет и ни одной ошибки на подаче.

В третьем круге Потапова сыграет против спортсменки из Чехии Каролины Муховой, которой удалось обыграть экс-первую ракетку мира японку Наоми Осаку со счетом 6:3, 7:6 (5).

Однако, в парном разряде преодолеть барьер первого раунда не удалось. Потапова, играя в паре с Яной Сизиковой, уступила интернациональной паре польки Магды Линетт и американки Пэйтон Стирнс. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Потапова завершила выступление в первом круге, проиграв представительнице США Бернарде Пере. Встреча, которая длилась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (4), 4:6, 6:7 (6).

Ранее лучшая теннисистка России не смогла преодолеть барьер второго круга на US Open.

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