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Heartlandnews: игрок НХЛ и его брат были сбиты насмерть пьяным водителем

Heartlandnews: хоккеист Годро и его брат были сбиты насмерть пьяным водителем

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Mark Humphrey/AP

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джонатан Годро был сбит насмерть во время велосипедной прогулки с братом. Об этом сообщает издание Heartlandnews со ссылкой на различные аккаунты в сети X (бывший Twitter), среди которых бывший арбитр НХЛ Тим Пил и скаут Дилан Робиллард.

Ранее CBS Philadelphia сообщали, что после восьми вечера были сбиты два велосипедиста неподалеку от дома, в котором жил Годро в детстве. Имена пострадавших не указаны.

Предыдущим клубом хоккеиста был «Калгари Флеймз». За два сезона в составе «Коламбус Блю Джекетс» Годро провел 161 матч и набрал 134 очка (33+101).

В завершившемся сезоне НХЛ «Коламбус» занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 82 играх.

Ранее умер бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон.

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