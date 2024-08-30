Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). В матче второго раунда он обыграл венгра Фабиана Марожана.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (5). На счету российского теннисиста восемь эйсов, десять двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. Марожан выполнил два эйса, сделал три двойных ошибки и сумел взять четыре брейк-пойнта из шести.

В матче третьего круга россиянин сыграет с итальянцем Флавио Коболли, который обыграл бельгийца Зизу Бергса — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале. В четвертом круге наиболее рейтинговыми возможными соперниками могли стать 11-й номер посева грек Стефанос Циципас и 19-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим, однако они проиграли уже в первом круге — теннисист из Греции проиграл австралийцу Танаси Коккинакису, а спортсмен из Канады уступил чеху Якубу Меншику.

Ранее один из сильнейших теннисистов мира сенсационно покинул US Open во втором круге.