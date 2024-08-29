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Гол Оздоева принес ПАОКу победу в матче Лиги Европы

Гол Оздоева помог ПАОКу одолеть «Шэмрок Роверс» и выйти в общий этап Лиги Европы

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Giannis Papanikos/Shutterstock

Греческий ПАОК одержал победу над ирландским «Шэмрок Роверс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась в Дублине на стадионе «Таллахт», завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл российский полузащитник Магомед Оздоев, он отличился на 64-й минуте игры. Через 11 минут после первого гола ПАОК оформил второй, ворота соперников поразил Кирилл Десподов с передачи Тайсона.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. ПАОК выходит в общий этап Лиги Европы.

Оздоев на этот матч вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. Другой российский игрок — нападающий Федор Чалов — начал матч на скамейке запасных, а на поле появился только на 71-й минуте. Он не отличился результативными действиями.

Первый матч противостояния состоялся в Салониках и завершился со счетом 4:0 в пользу ПАОКа. Оздоев тогда также вышел в стартовом составе, но не отличился результативными действиями, а Чалов вышел на замену. Уже в концовке матча греческий клуб получил право на пенальти, Чалов попытался реализовать 11-метровый, однако забить не сумел.

Ранее стало известно, когда Александр Соболев подпишет контракт с «Зенитом».

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