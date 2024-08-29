В «Зените» заявили, что Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выехал в Санкт-Петербург. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — заявил он.

Сам Медведев ранее заявил, что решение по форварду должно быть объявлено 29 августа.

Изначально о заключении контракта в 18:46 по московскому времени сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, переговоры о трансфере между клубами начались месяц назад, все это время стороны не могли договориться о сумме трансфера. Позднее, в 19:20, «Спорт-Экспресс» сообщил, что официально контракт пока не подписан.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев убрал из канала в Telegram упоминание про «Спартак».