Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист Гладилин считает, что «Рубин» будет играть со «Спартаком» вторым номером

Экс-футболист Гладилин: «Рубин» будет играть со «Спартаком» на результат

close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» казанский «Рубин» не будет играть в атакующий футбол.

«Спартак» не будет обращать внимание на поражение от махачкалинского «Динамо» в Кубке России, готовясь к игре с «Рубином» в чемпионате. «Спартак» пройдет в Кубке дальше, этот матч ничего не решал. Москвичи дали сыграть тем, кто мало играл.

«Спартак» является фаворитом противостояния с «Рубином». Вряд ли с красно-белыми кто-то сейчас будет играть открыто. «Рубин» будет играть аккуратно, на результат», — сказал Гладилин.

Встреча «Спартака» и «Рубина» состоится в Москве 31 августа.

«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов. Соперники команд по группе — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» — проведут свой поединок 28 августа, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович оценил поражение от «Динамо» в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами