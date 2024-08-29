Экс-футболист Гладилин считает, что «Рубин» будет играть со «Спартаком» вторым номером

Бывший футболист Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» казанский «Рубин» не будет играть в атакующий футбол.

«Спартак» не будет обращать внимание на поражение от махачкалинского «Динамо» в Кубке России, готовясь к игре с «Рубином» в чемпионате. «Спартак» пройдет в Кубке дальше, этот матч ничего не решал. Москвичи дали сыграть тем, кто мало играл.

«Спартак» является фаворитом противостояния с «Рубином». Вряд ли с красно-белыми кто-то сейчас будет играть открыто. «Рубин» будет играть аккуратно, на результат», — сказал Гладилин.

Встреча «Спартака» и «Рубина» состоится в Москве 31 августа.

«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов. Соперники команд по группе — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» — проведут свой поединок 28 августа, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович оценил поражение от «Динамо» в Кубке России.