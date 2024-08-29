Российская пловчиха выиграла медаль на Паралимпиаде в Париже

Трехкратная чемпионка Паралимпиады-2020, многократная чемпионка мира и Европы, российская параспортсменка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14.

Она преодолела дистанцию за 1.04,40. Победу с мировым рекордом одержала британка Поппи Маскилл (1.03,00). Второй финишировала Юй Лам Чан из Гонконга (1.03,70).

Эта медаль стала для России второй на Паралимпиаде, ранее Владимир Даниленко выиграл серебро в плавании на дистанции 100 метров на спине.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее на церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг.