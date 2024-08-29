Российский атлет выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже

Российский атлет Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Даниленко показал на дистанции время 2.01,34. Заплыв выиграл представитель Бразилии Габриэль Араужо дос Сантос (1.53, 67).

Эта медаль стала первой для российской команды на Паралимпиаде.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024. Церемония открытия состоялась 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее на церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг.