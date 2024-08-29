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«Рублев не ест детей»: на US Open пошутили над российским теннисистом

Пресс-служба US Open пошутила над теннисистом Рублевым

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Кадр из трансляции

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев с юмором пожаловался своей команде на переедание во время матча первого тура Открытого чемпионата США (US Open) с представителем Франции Артуром Риндеркнешем. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Я слишком много выпил, я слишком много съел, по ощущениям у меня в животе маленькая девочка», — сказал Рублев при переходе, также жестом показывая беременность.

На этот эпизод в социальной сети X отреагировала пресс-служба US Open.

«Нет, Андрей Рублев не ест детей», — указано в сообщении, куда также был добавлен эмодзи «смех до слез».

Встреча, которая продолжалась 4 часа 9 минут, завершилась со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. В активе Рублева 26 эйсов и восемь двойных ошибок. Французский теннисист совершил 18 подач навылет и семь раз ошибся на подаче.

В матче следующего раунда Рублев против чеха Иржи Легечки, который также провел пять сетов против американца Митчелла Крюгера и отыгрался с 0:2. Вторую партию Легечка уступил всухую — 0:6. Итоговый счет той встречи — 6:7 (5), 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов сравнил свои ощущения после вылета с US Open с избиением битой.

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