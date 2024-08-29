Хабиб пытался флиртовать с моделью из Индонезии, его менеджер после назвал ее уродливой

Модель из Индонезии Аннет Лауда на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о попытке флирта от российского бойца, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом пишет Telrgram-канал Mash.

Лаунда заявила, что Нурмагомедов прислал ей эмодзи «огонечек» на фотографию, на которой она позирует в нижнем белье, а также написал несколько «подкатов». После того, как модель рассказала об этом, фанаты бойца начали писать ей и обвинять в распространении ложной информации. Лауде пришлос закрыть аккаунты в социальных сетях.

Сам Нурмагомедов это никак не прокомментировал, однако на странице в социальной сети X высказался менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

«Она очень уродлива. Она не попадает ни в один список. Отвратительно», — написал он.

Нурмагомедо женат, у него трое детей.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб сравнил свою карьеру в ММА с тюрьмой.