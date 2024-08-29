Булыкин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что пока рано делать выводы о новом формате Лиги чемпионов.

«Надо посмотреть, как будет проходить первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Только после этого можно будет сказать, стал ли турнир интересней. После текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно будет сделать выводы», — сказал Булыкин.

В новом формате турнира увеличилось число команд на групповой стадии — вместо 32 стало 36. Они будут разделены по корзинам, согласно коэффициенту УЕФА. Каждая команда сыграет по два матча с представителем всех четырех подгрупп, а напрямую из общей таблицы группового этапа выйдут места с первого по восьмое. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право участвовать дальше в турнире — проигравшие в этих парах продолжат участие в Лиге Европы. Команды, оказавшиеся на 25-36 местах, выбывают из еврокубков.

Финал Лиги чемпионов-2024/25 состоится на стадионе «Альянц Арена» в немецком городе Мюнхен.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Ранее стало известно время начала жеребьевки Лиги чемпионов.