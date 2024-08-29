«Просто не понимаю»: Слуцкий критично высказался про отношение к Дзюбе

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что не понимает, почему к нападающему Артему Дзюбе скептически относятся в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дзюба – сверхтитулованный, побил кучу рекордов, лучший бомбардир чемпионатов России, заслуженный мастер спорта, принимал участие в матчах чемпионатов мира и Европы. И скептическое отношение к нему – я этого просто не понимаю», — заявил Слуцкий.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено. Ранее Александр Кокорин, который играет в кипрском «Арисе», рассказал, что Дзюба отказался от предложения кипрского клуба.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет.

Ранее Дзюба назвал себя «самой сексуальной телегой», отвечая Слуцкому.