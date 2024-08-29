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Вице-президент КХЛ оценил эпизод с травмой хоккеиста Вовченко

Каменский: силовой прием на Вовченко был чистым, матч нужно было доиграть

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский выразил мнение, что силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на форварде магнитогорского «Металлурга» Данииле Вовченко был чистым.

«Нужно было доиграть игру, а после разбираться в эпизодах. Данный силовой прием Абросимова на Вовченко был чистым. От травм никто не застрахован, хоккей такой вид спорта. Слова Разина после матча — эмоции», — заявил Каменский.

В третьем периоде матча предсезонного турнира защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Металлурге» сообщили о состоянии здоровья Вовченко.

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