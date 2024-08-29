Вице-президент КХЛ оценил эпизод с травмой хоккеиста Вовченко

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский выразил мнение, что силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова на форварде магнитогорского «Металлурга» Данииле Вовченко был чистым.

«Нужно было доиграть игру, а после разбираться в эпизодах. Данный силовой прием Абросимова на Вовченко был чистым. От травм никто не застрахован, хоккей такой вид спорта. Слова Разина после матча — эмоции», — заявил Каменский.

В третьем периоде матча предсезонного турнира защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в «Металлурге» сообщили о состоянии здоровья Вовченко.