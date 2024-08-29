Овечкин отреагировал на новость об аресте Дурова

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему не хотелось бы видеть основателя Telegram Павла Дурова в тюрьме. Его слова приводит Sport24.

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Надеюсь, его отпустят и он будет наслаждаться жизнью», — заявил Овечкин.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Позднее он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Также Дурову запрещено покидать территорию Франции.

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