В «Металлурге» сообщили о состоянии здоровья Вовченко

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что нападающий команды Даниил Вовченко избежал серьезной травмы и чувствует себя хорошо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даниил чувствует себя хорошо, никаких серьезных повреждений нет. Завтра-послезавтра его выпишут из больницы», — заявил Гомоляко.

В третьем периоде матча предсезонного турнира защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее эксперт оценил силовой прием Абросимова в матче предсезонного турнира КХЛ.