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Губерниев высказался о допинг-скандале теннисиста Синнера

Губерниев: учиться надо у умных, а мы ходим по граблям

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Илья Питалев/РИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу скандала с допингом у итальянского теннисиста Янника Синнера. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он серьезно накосячил, но там была мощнейшая степень защиты. Команда Синнера предоставила доводы, а команда Марии Шараповой примерно в такой же ситуации вела себя абсолютно непрофессионально. Учиться надо у умных, а мы ходим по граблям», — заявил Губерниев.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее Даниил Медведев высказался о допинговом скандале вокруг Синнера.

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