Дзюба назвал себя «самой сексуальной телегой», отвечая Слуцкому

Российский нападающий Артем Дзюба ответил на слова тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого о том, что он — «медленная телега». Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», — заявил Дзюба.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Александр Кокорин оценил шансы Дзюбы продолжить карьеру.