Эксперт сравнил воспитанника «Динамо» с Месси и Хави

Экс‑футболист «Спартака» Эдуард Мор сравнил 17‑летнего полузащитника «Динамо» Виктора Окишора с Лионелем Месси и Хави после матча Кубка России. Слова бывшего игрока приводит «Матч ТВ».

«Кубок хорош тем, что здесь дают шанс молодым. Если они свой шанс используют, то потом получают игровое время. После такого дебюта Окишор время свое получит. Скромно скажу, что ассист он отдал в стиле Хави, а когда забивал — был Лео Месси», — заявил Мор.

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:1. В первом тайме забивали молодые воспитанники «Динамо»: на девятой минуте забил 18-летний Денис Боков, а на 21-й и 45+1-й минутах дубль оформил 17-летний Виктор Окишор. Еще один воспитанник клуба Ярослав Гладышев забил на 57-й минуте, а последний гол динамовцев забил Денис Макаров на 83-й минуте. В составе самарской команды с пенальти отличился бразилец Фернандо Костанца на 42-й минуте.

После трех туров в квартете A троевластие — по шесть очков имеют московские «Спартак» и «Динамо», а также «Динамо» из Махачкалы. У самарского коллектива ноль баллов.

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