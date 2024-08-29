Паралимпиада-2024 объявлена открытой

Летние Паралимпийские игры-2024 в Париже объявлены открытыми, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония открытия проходит на Елисейских полях во французской столице.

До этого стало известно, что правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Мария Захарова отреагировала на новость о невыдаче визы российским паралимпийцам.