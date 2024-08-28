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Дубль воспитанника «Динамо» помог команде обыграть «Крылья Советов» в Кубке России

Дубль 17-летнего Окишора помог «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в Кубке России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:1. В первом тайме забивали молодые воспитанники «Динамо»: на девятой минуте забил 18-летний Денис Боков, а на 21-й и 45+1-й минутах дубль оформил 17-летний Виктор Окишор. Еще один воспитанник клуба Ярослав Гладышев забил на 57-й минуте, а последний гол динамовцев забил Денис Макаров на 83-й минуте. В составе самарской команды с пенальти отличился бразилец Фернандо Костанца на 42-й минуте.

После трех туров в квартете A троевластие — по шесть очков имеют московские «Спартак» и «Динамо», а также «Динамо» из Махачкалы. У самарского коллектива ноль баллов.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Гамид Агаларов на 14-й минуте.

В четвертом туре группового этапа Кубка России сыграют «Спартак» и «Крылья Советов», «Динамо» (Москва) — «Динамо» Махачкала. Встречи состоятся 18 сентября и начнутся в 17:00 по московскому времени.

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