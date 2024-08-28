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Эксперт оценил силовой прием Абросимова в матче предсезонного турнира КХЛ

Бывший арбитр Вайсфельд оценил силовой прием Абросимова в матче с «Металлургом»

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БИЗНЕС-Онлайн

Бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил, что защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов не нарушал правила в эпизоде с нападающим «Металлурга» Даниилом Вовченко. Слова эксперта приводит «Чемпионат».

«В данном эпизоде нарушения правил не было — это чистый силовой прием со стороны Романа Абросимова. Даниилу Вовченко, конечно, желаю здоровья»,— заявил Вайсфельд.

В третьем периоде защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» заявил, что считает недопустимым уводить команду с площадки.

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