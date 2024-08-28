Ведущая «Матч ТВ» выложила фото в черном платье

Телеведущая Камиля Харисова, известная по работе в футбольном «Спартаке», казанском «Ак Барсе» и «Матч ТВ», опубликовала в соцсетях фото в черном платье.

Харисова родилась в 1996 году в Набережных Челнах. Она несколько раз участвовала в конкурсах «Мисс Татарстан», завоевав в 2017 году титул «Мисс Казань». В том же году она приняла участие в конкурсе «Мисс Россия», став одной из 50 участниц конкурса.

«У нас в Казани каждый знает, что такое хоккей и «Ак Барс». Самый популярный игрок — Данис Зарипов, его портрет во всю стену пятиэтажного дома — прямо напротив арены. И даже у меня дома — две клюшки «Заряд», правого и левого хвата. Я поступила в университет и переехала из Набережных Челнов в Казань, ходила на матчи команды. На хоккей как на праздник. А когда начала работать на «Ак Барс ТВ», то решила встать на коньки, чтобы лучше прочувствовать энергетику этого спорта», — рассказала Харисова о своем увлечении хоккеем.

Она является магистром по специальности «переводчик английского языка». В 2020 году Харисова устроилась ведущей клубного телевидения клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». В 2021 году Харисова переехала в Москву, где устроилась ведущей спортивно-обозревательной программы «Все на Матч», которая выходит на «Матч ТВ».

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