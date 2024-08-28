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Главный тренер «Нефтехимика» считает недопустимым уводить команду с площадки

Леонтьев: тренер должен сохранять лицо, нельзя уводить команду со льда

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что считает недопустимым уводить команду с площадки во время матча, как это сделал наставник «Металлурга» Андрей Разин. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, так нельзя делать. Болельщики пришли, играть еще 11 минут. Ну, травмировался игрок. Все может быть, тренер должен сохранять лицо. Бейтесь до конца! И похлеще ситуации были, никто себя так не вел. Взять и увести всю команду? Я считаю, что так нельзя», — заявил Леонтьев.

В третьем периоде защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов совершил силовой прием против нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, после чего последнего увезли на носилках.

Разин выразил несогласие с решением судей, которые не видели нарушения, и увел команду с площадки.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что в СКА не стали бы отказываться от Александра Овечкина.

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