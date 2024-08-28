Нападающий «Спартака» Александр Соболев может стать игроком «Зенита» уже сегодня. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«До 21:00 Соболев может все‑таки перейти в «Зенит», — сообщает источник.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева. Однако 26 августа журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» отклонил предложение «Зенита» и хочет продать игрока в иностранный клуб.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее бывший футболист рассказал о возможности перехода Соболева в «Зенит».