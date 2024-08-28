Главный тренер «Металлурга» рассказал о состоянии хоккеиста Вовченко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что хоккеист команды Даниил Вовченко пришел в сознание после инцидента на матче и находится в больнице. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Вовченко пришел в себя, он в больнице. Доктор говорит, что хоккеист уже хотел ехать домой, но его оставили до утра — будет повторное обследование», — рассказал Разин.

28 августа Разин увел команду с площадки в матче предсезонного турнира против нижнекамского «Нефтехимика» после того, как против Вовченко был применен силовой прием. Хоккеист покинул площадку на носилках, а команде было присуждено техническое поражение.

«Нам присуждено техническое поражение, но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца», — заявила пресс-служба клуба.

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