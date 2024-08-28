Захарова отреагировала на новость о невыдаче визы российским паралимпийцам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цинизмом невыдачу виз двум российским спортсменам для поездки на Паралимпиаду-2024. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Невероятный цинизм!» — заявила Захарова.

28 августа стало известно, что два спортсмена из России, планировавшие принять участие в Играх, не получили визу для прибытия в Париж.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024, которые стартуют 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский паралимпиец пожаловался на жизнь в олимпийской деревне.